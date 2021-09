“Futurologija 2” Zorana Komatinovića pred publikom

Izložba radova okupljenih pod nazivom ”Futurologija 2” Kruševljanina Zorana Komatinovića otvorena je u Umetničkoj Galeriji. Kao svojevrsno putovanje kroz vreme ova izložba spaja različite kulture, nemačku i srpsku, u kojima Komatinović odrasta i stvara, povezuje i različite izražajne mogućnosti ostvarene kroz sliku, crtež, kolaž, instalaciju, fotografiju, video zapise

– Ovde su radovi koji su nastajali od 1988. godine do danas. Ovo je dobra izložba, kompleksna, to je neka vrste retrospektive i best off mog rada. Da sve ovo prezentiramo, to je bio veliki posao, svi smo umorni. Ovo je radosna, kul izložba –kaže autor Zoran Komatinović.

Od prvih izložbi devedesetih godina, na kojima je predstavljao svoje radove, Zoran Komatinović je prikazivao raznovrsnost izražavanja i ogromnu energiju i potrebu za stvaranjem. Na tom višedecenijskom putu kretao se sa dubokim uvažavanjem za umetnost 20. veka, najpre nadrealizma, i, potom, umetnike polovine veka, čije je stvaralaštvo označavalo izjednačavanje života i umetnosti. Izložbu “Futurologija 2” je otvorio performansom od tri minuta, gde je uz zvuk gitare, prisutnima pokazao svoje analogne fotografije preko projektora.

– Performans je omaž izložbi, jer govori o fragmentarnosti i o sintezi čitave izložbe. On nam svoj rad pokazuje kao proces u nastajanju, ne samo izložbe već i svakog rada ponaosob, jer on tako inače pristupa svom radu – objasnila je Biljana Grković, kustoskinja izložbe, dok je Komatinović jedan svoj rad sa zida, skinuo, a potom zakačio naopačke.

– Ovu izložbu možemo da posmatramo kao jedno putovanje, koje evocira prošlost, susrete, mesta, događaje i ljude u potpuno ličnom narativu, koji se prenosi na opšte i govori o empatiji. Na ovoj izložbi je po prvi put pokazao da ostaje veran stalnom eksperimentisanju i istraživanju kao i analognoj fotografiji, čije su karakteristike vidljive u samom procesu. On fotografije neprekidno menja i interveniše na njima, i time uključuje jedan stepen neočekivanog – navodi kustoskinja.

Ako je raniji njegov rad ukazivao na pitanja identiteta, sa naglašavanjem dokumentarnosti sve više se produbljivao odnos stvarnog i fikcionalnog, a dostizanje melanholične atmosfere poprimalo dublja značenja.

Reči koje se pojavljuju su orjentiri, beleška o datom trenutku, misao o mestu ili događaju.

Istovremeno Komatinović, kroz te lične priče, razvija narativ zasnovan na predstavljanju ljudi iz bliskog okruženja, vizura različitih gradova i mesta, a da one ne ostaju na nivou privatnih, već se tiču savremenog sveta, pitanja otuđenosti i empatije u svakodnevnom, navodi se u katalogu izložbe.

U delima ovog autora Kruševljani će moći da uživaju do 6. oktobra uz poštovanje aktuelnih epidemioloških mera.

M.Stanković

O autoru

Zoran Komatinović rođen je 1967. godine u Prokuplju. Od 1971. živi u Nemačkoj, u Majnhamu, gde maturira. Od 1987/88. bavi se filmom i fotografijom, potom i slikarstvom. U periodu 1988-93. studira filozofiju i etnologiju na Univerzitetu u Hajdelbergu. Vanredne studije na slobodnim umetničkim akademijama u Majnhamu i Visbadenu, pohađa u periodu od 1999/2000 godine, a od 1998. je član nemačkog udruženja umetnika (KSK). Izlaže od 1990. godine u Nemačkoj, potom u Srbiji. Član je ULUS-a od 2009. godine. Živi i radi u Kruševcu.