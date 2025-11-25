Futsal: Trijumf Rasadnika protiv Kalče

U okviru 8. kola Treće lige „Istok“, futsaleri Rasadnika iz Velikog Šiljegovca su u Kruševcu slavili protiv niškog Kalče rezultatom 8:4 (5:2)

Nakon remija u Kuršumliji protiv Bele Crkve (1:1) i ubedljivog poraza na domaćem terenu protiv Pčinje (2:8), Šiljegovčani su se vratili na pobednički kolosek.

Strelci za Rasadnik bili su Miloš Petković, koji je postigao het-trik, Luka Marković sa dva gola, dok su se po jednom u strelce upisali Marko Milosavljević, Nemanja Dubroja i Nikola Stojanović.

KMF Rasadnik ima 13 bodova i trenutno se nalazi na četvrtom mestu sa skorom od četiri pobede, jednog remija i tri poraza, te gol razlikom 31:27.

U narednom kolu, ekipa iz Velikog Šiljegovca će gostovati Zadrugaru 2017 u Žitorađi u subotu, 29. novembra.

N. L.