Futsal: Šiljegovčani pregazili Nišlije

U okviru 10. kola Treće lige Istok, futsaleri Rasadnika iz Velikog Šiljegovca su u kruševačkoj Hali sportova slavili ubedljivo protiv niškog Gvozdenog puka rezultatom 10:3 (3:2)

Na utakmici su viđena 2 het-trika – Luka Marković i Nikola Stojanović su po 3 puta pogađali mrežu gostiju, dok su Srećko Rajković, Konstantin Jevremović, Marko Milosavljević i Miloš Petković jednom bili precizni.

Ovo je bila 5 pobeda Šiljegovčana, te uz jedan remi i 4 poraza imaju 16 bodova i uz gol razliku 44:35 nalaze se na 4. mestu na tabeli.

U narednom kolu, koje je ujedno i poslednje u okviru prvog dela prvenstva, KMF Rasadnik će gostovati Akademcu u Nišu.

N. L.