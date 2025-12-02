Futsal: Rasadnik poražen u Žitorađi

U okviru 9. kola Treće lige „Istok“, KMF Rasadnik je poražen na gostovanju Zadrugaru 2017 u Žitorađi rezultatom 5:3 (0:0)

Nakon prvog poluvremena bez golova, domaća ekipa dolazi do prednosti od 2:0 preko Grujića u 28. i Dunića u 30. minutu. Miloš Petković poravnava rezultat u 31. i 33. minutu, ali Zadrugar duplira prednost u 35. i 36. minutu preko Kitića.

Pogotkom Luke Markovića u 37. minutu, Rasadnik ulazi u završnicu utakmice sa jednim golom zaostatka, ali da bodovi ostaju u Žitorađi potvrdio je Grujić u poslednjim sekundama meča za konačnih 5:3.

Ovim porazom, Šiljegovčani su pali na 6. mesto na tabeli sa skorom od 4 pobede, 1 remija i 4 poraza sa ukupno 13 osvojenih bodova.

U narednom kolu, koje je na programu 6. decembra, Rasadnik će u kruševačkoj Hali sportova dočekati Gvozdeni puk iz Niša.

N. L.