Futsal: Pobeda Šiljegovčana za kraj godine

Postavljeno: 15.12.2025

KMF Rasadnik iz Velikog Šiljegovca slavio je protiv Akademca u Nišu rezultatom 2:4 (2:2), u okviru 11. kola Treće lige Istok

Najbolji pojedinac na meču bio je Miloš Petković koji je postigao sva četiri pogotka za goste iz Rasinskog okruga.

Ovim trijumfom, Šiljegovčani su završili prvi deo sezone sa 19 osvojenih bodova i skorom od šest pobeda, jednim remijem i četiri poraza. Nakon nekompletiranog kola, sa gol razlikom 48:37, nalaze se na deobi drugog mesta sa niškom ekipom KMF Kalča.

