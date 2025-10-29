Futsal: Pobeda Rasadnika u Despotovcu

Postavljeno: 29.10.2025

U okviru 4. kola Treće lige „Istok“, futsaleri Rasadnika iz Velikog Šiljegovca su osvojili nova tri boda pobedom u Despotovcu protiv domaćeg Despota rezultatom 2:5 (1:3)

KMF Rasadnik je tako vezao dve pobede, pošto je u prethodnom kolu u Kruševcu slavio protiv Rosulje iz Vlasotinca – 7:4.

Mrežu domaćeg Despota su po dva puta zatresli Luka Marković i Miloš Nikolić, dok je Miloš Petković jednom bio precizan.

Ovim trijumfom, Šiljegovčani imaju skor od 2 pobede i 2 poraza, gol razliku 15:14, te se sa 6 bodova nalaze na 5. mestu.

U narednom kolu, koje je na programu 3. novembra, u kruševačkoj Hali sportova Rasadnik će dočekati Radnik iz Surdulice.

N. L.

