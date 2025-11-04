Futsal: Het-trik Jezdića za treću pobedu u nizu Rasadnika
U okviru 5. kola Treće lige „Istok“, futsaleri Rasadnika iz Velikog Šiljegovca su ubedljivo slavili u kruševačkoj Hali sportova protiv Radnika iz Surdulice rezultatom 5:0 (2:0)
Do treće pobede u nizu, ekipu Rasadnika je predvodio Mladen Jezdić koji došao do het-trika golovima u 14, 15. i 24. minutu.
Precizan sa deset metara bio je Miloš Nikolić u 25, dok je pogotkom Ivana Vuletića u 31. minutu postavljen konačan rezultat – 5:0.
KMF Rasadnik trenutno ima skor od 3 pobede i 2 poraza, gol razliku 20:14, te se sa 9 bodova nalazi na 4. mestu.
U narednom kolu, koje je na programu 8. novembra, Šiljegovčani putuju u Kuršumliju gde će se sastati sa domaćom ekipom Bele crkve.
N. L.
