Fudbalski klub Napredak uspešno posluje

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine u 2023. godini usvojen je finansijski izveštaj za prošlu godinu, novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, kao i izveštaj o radu Kluba u protekloj godini.

Na period između dve sednice Skupštine osvrnuo se predsednik Kluba Miloš Nenezić:

-Obezbedili smo vrhunske uslove za pripreme u Turskoj, tamo gde idu svi naši superligaši koji finansijski dobro stoje, pa i drugi klubovi iz Evrope. Ekipa se dobro pripremila, a što se selekcije tiče, sa igračima za koje smo procenili da nam više nisu potrebni, sporazumno smo raskinuli ugovore, a uspeli smo da dovedemo one koje je trener želeo. Pre svega mislim na mlade reprezentativce Stankovića i Kneževića, koje smo zahvaljujući Zvezdanu Terziću dobili na pozajmicu iz Crvene zvezde, a stigli su i estonski reprezentativac Rosnup i iskusni Ljubomirac sa Malte. Na startu sezone propustili smo da pobedimo Partizan, podsetiću odnos u kornerima u prvom poluvremenu je bio 9:0 u našu korist, a nadovezala se crna serija sa još dva poraza i došlo je do smene trenera Đorđevića, sa kojim smo se korektno rastali. Palicu je preuzeo Dragan Perišić i mogu samo pohvalno da se izrazim za ono što je uradio do sada, počevši preko pobede nad niškim Radničkim, preko plasmana u četvrtfinale Kupa Srbije, do prvenstvenog remija sa Crvenom zvezdom.

Iz finansijskog izveštaja, koji je članovima Skupštine obrazložila Tatjana Malinić, finansijski direktor, kao posledica domaćinskog rukovođenja, vidljivo je da je Fudbalski klub Napredak uspešno poslovao i 2023. godinu završio „u plusu“, iako je krajem godine došlo do otkazivanja ugovora od strane pojedinih sponzora, zbog loših rezultata u prvenstvu.

Članovima Skupštine se obratio i aktuelni šef stručnog štaba Dragan Perišić:

-Ne bih se vraćao na ono što je bilo u prethodnih mesec dana, već bih se fokusirao na ono što nam je cilj i ambicija da uradimo u preostalom periodu. Znao sam od početka šta se očekuje od mene – da u što kraćem roku počnemo da pobeđujemo. Kako i na koji način, to je naš deo posla, koji mi je rukovodstvo olakšalo dozvolom da sa sobom dovedem trojicu saradnika. Čeka nas mnogo važna utakmica sa Kolubarom u Lazarevcu, a moje mišljenje, imajući u vidu tradiciju, je da smo favoriti, ali to treba dokazati i na terenu. U svakom slučaju, do kraja ćemo se boriti i verovati da je plej – of dostižan.

Direktor Kluba Vladimir Arsić je najavio reorganizaciju Škole fudbala, angažovanje skauta koji će pratiti talentovanu decu iz ovog dela Srbije i preporučiti ih Napretku, kao i dopunsku selekciju stručnog kadra, od kojeg će se očekivati mnogo bolji rezultati od trenutih.

Generalni sekretar Valentina Vasić predočila je novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i podsetila da je FK Napredak dobio novi semafor, kao donaciju FSS.