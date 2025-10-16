Fudbalerke Napretka žele pobedu u Topoli

Posle osvajanja jesenje titule u prvenstvu Prve lige Srbije za žene, gde su do sada zabeležile sedam pobeda i igrale jednom nerešeno, fudbalerke Napretka ovog vikenda gostuju u Topoli gde se sastaju sa ekipom Karađorđe

Susret se igra u nedelju 19. oktobra, sa početkom od 15.00.

U ŽFK Napredak za ovo gostovanje vlada opravdani optimizam. U jesenjem prvaku Prve lige Srbije ističu da:

– Uz dužno poštovanje protivničke ekipe, za koju se zna da je tradicionalno neugodna na svom terenu, kruševačke fudbalerke žele da baš u nedelju odigraju dobro, da se ljubiteljima u Topoli predstave u lepom svetlu i da se sa napadačkom formacijom, koju će primeniti od prvog minuta, sa ovog gostovanja vrate trijumfalno, sa još tri boda na svoj konto.