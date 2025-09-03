Fudbalerke Napretka žele nastavak pobedonosne serije

Fudbalerke Napretka su dobro startovale u ovogodišnjem šampionatu Prve lige Srbije za žene. Prvo su pobedile Loznicu u Kruševcu sa 4:2, pa Borac u Čačku sa 5:1. Sada žele nastavak pobedonosne serije kada u 3. kolu pred svojim navijačima dočekuju Lavice Dubočicu iz Leskovca. Taj susret se igra u subotu 6. septembra sa pocetkom u 16 časova na stadionu Ratomir Mićić-Miče.

Ono što nas raduje da je ekipa u Čačku u svim linijama i segmentima igre delovala bolje nego na premijeri sa Loznicom, tako da se nadam da će ekipa iz utakmice u utakmice kako se prvenstvo bude odvijalo delovati sve bolje i bolje i sigurnije i da ćemo i nadalje pobeđivati u kontinuitetu.

– Sledeći meč je najvažniji, maksimalno smo skoncentrisani na tu utakmicu, gostujući sastav poznajemo dobro. Poštijemo ih, znamo njihove vrline i mane, na treninzima se dobro pripremamo za taj susret i ubeđeni smo da ćemo našim navijačima, koje pozivam da dođu u što većem broju u subotu, doneti radost – kaže šef stručnog štaba ŽFK „Napredak“ Ivan Mitić.