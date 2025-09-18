Fudbalerke Napretka za nastavak pobedničke serije

Postavljeno: 18.09.2025

Nakon 4 odigrana kola u Prvoj ligi Srbije, fudbalerke Napretka se nalaze na prvom mestu sa maksimalnim brojem bodova. U narednom, 5. kolu igraju protiv Radničkog 2014 u Pirotu, a taj susret je na programu u nedelju, 21. septembra od 15.30

Šef stručnog štaba ŽFK Napredak Ivan Mitić ističe da ima kompletan sastav na raspolaganju, te da će njegov sastav pokušati da opravda ulogu favorita i osvoji tri boda.

– Za ovaj susret se dosta dobro spremamo. Analizirali smo igru protivnika do najsitnijih detalja i znamo šta nam je činiti na utakmici. Takođe, uočene greške na prethodnim utakmicama ispravljamo na treninzima kako bi još bolje izgledali u nastavku prvenstva.

FK Napredak: Raspored za vikend

