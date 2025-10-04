Fudbalerke Napretka ubedlǰivo pobedile Požarevac

Fudbalerke Napretka su i u 7. kolu Prve lige Srbije ostvarile pobedu i sa maksimalnim brojem pobeda, 21. osvojenim bodom čvrsto drže čelnu poziciju na tabeli.

Pobeđena je ovog puta ekipa Požarevca u Požarevcu i to ubedljivim rezultatom 0:7 (0:3).

Za Čarapanke golove su postigle: Nađa Gavrilović u 2.minutu, Lidija Bondžić u 6. minutu, Jelena Raičević u 37. minutu, Marija Sretenović u 64. i 89. minutu, Suzana Petronijević u 72. iz jedanaesterca i Ivana Petrović u 87. minutu.

U sledećem 8. kolu u subotu 11. oktobra od 15 časova, fudbalerke Napretka na stadionu Radomir Mićić-Miče docekuju ekipu Pravih dama iz Starih Banovaca.