Fudbalerke Napretka putuju u Čačak po pobedu

Nakon pobede na startu prvenstva, ŽFK Napredak gostuje Borcu u Čačku u okviru drugog kola Prve lige Srbije. Susret je zakazan za 30. avgust u 16.30 sati

Kruševljanke su na otvaranju sezone slavile protiv Loznice na svom terenu rezultatom 4:2, te osokoljene putuju u Čačak.

Ekipa Borca je mlad i talentovan sastav koji pruža dobre partije na svom terenu, ali Napredak želi sva tri boda, navodi šef stručnog štaba kruševačkog kluba, Ivan Mitić.

– Imali smo manjih zdravstvenih problema usled povreda pojedinih igračica. Sada je to sanirano, te ćemo protiv Borca izaći u najjačem sastavu. Greške na prethodnoj utakmici smo dobro analizirali i nadamo se da ćemo u Čačku delovati dosta sigurnije, kako u napadu tako i u odbrani, te da ćemo uspeti da dođemo do važne pobede.