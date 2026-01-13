Fudbalerke Napretka počele pripreme

Postavljeno: 13.01.2026

Fudbalerke Napretka su prozivkom i prvim treningom počele pripreme za nastavak prvenstva u Prvoj ligi Srbije, u kojoj se nalaze na prvom mestu sa četiri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca ekipu Loznice

Pripreme će se realizovati u potpunosti u Kruševcu, cilj je da ekipa bude maksimalno spremna za derbi sezone, kada, već u prvom kolu, gostuje kod drugoplasirane Loznice. Nedelju dana pre toga na programu je utakmica osmine finala Kupa Srbije.

Sve igračice koje su osvojile jesenju titulu su i dalje na raspolaganju, doveli smo najveće pojačanje u zemlji u ovom prelaznom roku Marijanu Jankov za koju smo ubeđeni da će biti velika prevaga za nas na svakoj utakmici, a ekipi smo priključili i dve talentovane igračice iz naše škole – Nedu Sudimac i Jelenu Alimpijević. Ubeđen sam da ćemo se dobro spremiti i ako nas mimoiđu povrede imaćemo još bolje i uspešnije proleće, a našim igračicama, koje su se uspešno operisale, Tijani Josić, Jovani Vučićević i Marini Milutinović želim dobro zdravlje i još brži opravak i povratak na teren, ističe šef stručnog štaba Ivan Mitić.

