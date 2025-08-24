Fudbalerke Napretka pobedile Loznicu

Fudbalerke Napretka na startu prvenstva u Prvoj ligi Srbije su u Kruševcu pobedile vrlo dobru ekipu Loznice rezultatom 4:2(3:1).

Utakmica je odigrana na Mičetovom stadionu pred dobro popunjenim tribinama gde su koleginice iz GŽRK Napredak-12 konstantnim navijanjem tokom 90. minuta davale vetar u leđa Napretkovim damama u kopačkama.

Počelo je furiozno po Kruševljanke gde je Sudimac Selena u 5. i 22. minutu postigla dva gola i dovela Napredak u vođstvo od 2:0. Na 3:0 povećava rezultat Suzana Petronijević u 34. minutu, a do kraja poluvremena uporne gošće preko brzonoge Tamare Lukić u 43.minutu smanjuju rezultat na 3:1.

Na početku drugog poluvremena u 52. minutu iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca od strane Mickovske, Tamara Lukić realizuje najstrožiju kaznu i gošće prilaze na samo gol zaostatka i na semaforu je 3:2.

Međutim najbolji pojedinac na ovom meču Suzana Petronijević u 66.minutu posle dobrog prodora Nađe Gavrilović overava pobedu Napretka kada postiže gol i konačan retlzultat na utakmici od 4:2 u korist Napretka.

U sledecem kolu 30/31.08. fudbalerke Napretka gostuju kod Borca u Čačku.