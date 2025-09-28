Fudbalerke Napretka pobedile Jagodinu

Fudbalerke Napretka su u okviru 6. kola Prve lige Srbije na svom terenu savladale Jagodinu sa 2:0 (0:0)

Teže nego što se očekivalo, Kruševljanke su došle do pobede. Dugo su se mučile da otključaju gol Jagodine koja je od samog starta sve karte bacila na odbranu svog gola.

ŽFK Napredak je poveo tek u 71. minutu golom Nađe Gavrilović koja je bila najviša u skoku za erupciju oduševljenja vernih navijača na Mičetovom stadionu.

Pobedu je potvrdila Suzana Petronijević, najbolji strelac lige, golom iz slobodnog udarca u 86. minutu.

Posle šest odigranih kola, Kruševljanke imaju maksimalan učinak – šest pobeda, 18 bodova i gol-razliku 22:3 (+19). Zahvaljujući tome nalaze se na prvom mestu tabele, sa šest bodova više u odnosu na najbliže pratioce.

U narednom, sedmom kolu, Čarapanke gostuju u Požarevcu gde će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. Utakmica je zakazana za subotu, 4. oktobar, sa početkom u 15 časova.

