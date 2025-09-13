Fudbalerke Napretka nastavile pobedonosnu seriju

Fudbalerke Napretka su zabeležile i četvrtu uzastopnu pobedu u 4.kolu Prve lige Srbije i tako sa maksimalnih 12 osvojenih bodova, gol razlikom17:3 (+ 14) čvrsto zasele na čelo prvoligaškog karavana.

Pred svojim navijačima Kruševljanke su pobedile ekipu Moskve iz Novog Sada rezultatom 3 :0 (1: 0).

Mrežu gošći su zatresle: Aleksandra Zlatanović evro golom iz slobodnog udarca u 21. minutu, Suzana Petronijević u 56.i 77. minutu.

U 55. minutu se desio prelomni momenat kada je mlada Marta Terzić golmanka Napretka odbranila jedanaesterac koji je izvela najiskusnija igračica i kapitenka gošći Gordana Vucetić i tako dala veliki vetar u leđa svojim klupskim drugaricama da zaigraju još bolje i da zabeleže na kraju još jedan siguran trijumf.

Ono što je važno je da Čarapanke iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje na terenu, igraju požrtvovano, borbeno, kvalitetno i efikasno, da je publika to prepoznala pa je na tribinama iz nedelje u nedelju sve više ljubitelja fudbala iz Lazarevog grada i već sada su stavile fudbalerke Napretka do znanja da su najozbiljnija ekipa za osvajanje prvog mesta i ekspresnog povratka u Super ligu Srbije.

U narednom 5. kolu fudbalerke Napretka gostuju u Pirotu, gde se sastaju sa ekipom Radnički 2014, taj susret je 20. septembra.