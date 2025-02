Fudbalerke Napretka izgubile u Kragujevcu

Posle osam meseci fudbalerke Napretka su ponovo na terenu i to u Super ligi.

Zadnju utakmicu crveno bele su odigrale 05. 06. 2024. i posle duge pravne i administrativne zavrzlame gde su ti problemi rešeni tako što će ŽFK „Napredak” morati da u roku od 40 dana nadoknadi 11 utakmica. Kruševljanke su posle sedam godina ponovo u najkvalitetnijem rangu takmičenja.

U prvoj utakmici su gostovale kod trećeplasirane ekipe na tabeli, Radnickog 1923 u Kragujevcu, i izgubile sa 4:1(0:1).

Hrabro su Čarapanke ušle u ovaj susret i pored toga što za današnju utakmicu nisu mogle da računaju na pojačanja Jovanu Vučićević, Tijanu Josić i Zlatanović Aleksandru. Prvi deo susreta su rešile u svoju korist golom Gavrilović Nađe u 43. minutu.

Sve do 73. minuta rezultat se nije menjao na semaforu, a onda Kragujevčanke poravnavaju rezultat preko iskusne Vuković Marije, a u 79. minutu dolaze i do vođstva preko Vasiljević Stanike. Do kraja utakmice gol Napretka pogadja jos dva puta Vuković Marija u 81. i 85. minutu.

U sledećem kolu u nedelju fudbalerke Napretka dočekuju osvajača duple krune i učesnika lige šampiona, Crvenu Zvezdu iz Beograda.

I. M.