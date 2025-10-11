Fudbalerke Napretka igrale nerešeno i osvojile jesenju titulu

Fudbalerke Napretka u predzadnjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije igrale su nerešeno u Kruševcu sa veoma talentovanom ekipom Pravih Dama iz Starih Banovaca rezultatom 1:1 (0:1).

Gošće su iznenadile Kruševljanke i povele u 8. minutu golom koji je postigla Ana Caran, pa sa rezultatom od 0:1 odlazi na odmor.

U drugom poluvremenu Čarapanke sve karte bacaju na napad. Opsedaju gol protivnika i u 71. minutu na idealan centaršut Suzane Petronijević najviša na drugoj stativi je Marija Sretenović koja zakucava loptu u mrežu Pravih Dama i na zadovoljstvo velikog broja navijača poravnava rezultat na 1:1.

Do kraja utakmice ređaju se šanse na obe strane. Gostujuća ekipa ne koristi preko Ane Caran stopostotnu sansu u 85. minutu. Domaća ekipa ima kolosalnu šansu u nadoknadi vremena 90+3 minutu kada Marija Sretenović šutira glavom, ali golmanka Pravih Dama čudesno hvata loptu na samoj gol liniji.

Posle ovog kola fudbalerke Napretka su prve na tabeli sa svim pobedama i jednom nerešenom utakmicom, imaju 22. boda, osvojile su jesenju titulu ispred prvih pratioca ekipa Loznice i Borca koji imaju po 15. bodova.

U poslednjem jesenjem kolu ŽFK Napredak gostuje u Topoli, gde se sastaje sa Karađorđem. Taj susret je na programu 18/19. oktobra.