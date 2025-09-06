Fudbalerke Napretka deklasirale Lavice Dubočica

Fudbalerke Napretka su nastavile seriju pobeda i na ubedljiv način pobedile pred svojim navijačima u okviru 3. kola Prve lige Srbije, ekipu Lavice Dubočica iz Leskovca sa 5:0 (2:0)

Strelci za pobednički tim su bile: Milica Poljaković u 21. i 67. minutu, Selena Sudimac u 26.minutu, Suzana Petronijević u 65.minutu i Iva Mihajlovic u 90. minutu.

Fudbalerke Napretka posle tri odigrana kola, sa maksimalnim brojem pobeda, devet osvojenih bodova i gol razlikom 14:3 (+11) su na prvom mestu na tabeli.

U narednom 4. kolu Krusevljanke ponovo igraju na svom terenu, sa ekipom Moskva iz Novog Sada, taj susret se igra u subotu 13.09. sa početkom u 16 časova na stadionu Ratomir Mićić-Miče.