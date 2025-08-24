Fudbaleri Trayala u lošoj seriji

U petom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari su upisali treći uzastopni poraz

Fudbaleri Trayala doživeli su novi poraz. Na gostovanju kod Smedereva izgubili su sa 2:0. Kodžić je u 22. minutu doveo svoj tim u vođstvo i do samog finiša mreže su mirovale, a onda je rezervista Ivelja postavio konačnih 2:0. Posle dobrog starta vezali su puleni trenera Dejana Brankovića tri uzastopna poraza i skliznuli u donji deo tabele.

U sledećem kolu Trayal dočekuje ekipu Dinamo Jug iz Vranja.