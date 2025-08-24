Fudbaleri Trayala u lošoj seriji

Postavljeno: 24.08.2025

U petom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari su upisali treći uzastopni poraz

Fudbaleri Trayala doživeli su novi poraz. Na gostovanju kod Smedereva izgubili su sa 2:0. Kodžić je u 22. minutu doveo svoj tim u vođstvo i do samog finiša mreže su mirovale, a onda je rezervista Ivelja postavio konačnih 2:0. Posle dobrog starta vezali su puleni trenera Dejana Brankovića tri uzastopna poraza i skliznuli u donji deo tabele.

U sledećem kolu Trayal dočekuje ekipu Dinamo Jug iz Vranja.

Kruševac spreman za „Sportsko leto 2025“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
24. avgust 2025., 22:03
 

Delimično oblačno
17°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1016 mb
Vlažnost: 79%
Vetar: 0.7 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top