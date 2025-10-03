Fudbaleri Trayala sutra u Beogradu

U 12. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari sutra (15 časova) gostuju u Beogradu kod Grafičara

Pobedom nad Ušćem na domaćem terenu fudbaleri Trayala su prekinuli loš rezultatski niz i nadaju se povoljnom ishodu u sutrašnjem derbiju začelja na pomoćnom terenu stadiona Rajko Mitić. Svesni da mlada ekipa Grafičara ume da bude nezgodan rival…

-Znamo da je Grafičar filijala Crvene zvezde i ne sme da nas uspava domaćinova trenutna pozicija na tabeli. U pitanju je ozbiljna i organizovana ekipa, uvek opasna. Na osnovu analiza koje smo radili, imali su dosta šansi na prethodnim utakmicama, koje nisu realizovali i izgubili su neke bodove, što realno nisu zaslužili. Tako da moramo da budemo na 100 odsto – jasan je šef Trayalove struke Dejan Branković.

Mladi krilni napadač Nikola Marinković pleni optimizmom:

-Izuzetno poštujemo Grafičar, znamo da ima izuzetne pojedince, ali siguran sam da možemo da se nosimo sa njima i da se na kraju kući vratimo – zadovoljni.

