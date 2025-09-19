Fudbaleri Radnika odneli tri boda iz Kruševca

U devetom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak je na domaćem terenu doživeo poraz od surduličkog Radnika – 1:3

Umesto očekivane i najavljivane pobede, usledio je drugi uzastopni poraz. Kobne su bile greške u prvoj trećini prvog poluvremena, potom i ona iz finiša prvog dela utakmice i sva nastojanja da se napravi preokret u nastavku – nisu imala efekta.

Već u trećem minutu kardinalan kiks Bukorca, koji je hteo da vrati loptu Baleviću, ne obraćajući pažnju na spretnog Ovusa, koji je pokupio loptu i rutinski doveo svoj tim u vođstvo. Posle samo deset minuta igre, tokom kojih je Zličić imao priliku da donese izjednačenje, ali sigurno je intervenisao Ranđelović, gosti su duplirali vođstvo. Nakon dobro organizovanog i brzo izvedenog napada po levoj strani Bogdanović je savladao Balevića.

Uspeli su domaći u 38. minutu da uhvate „priključak“: kapiten Bastajić je poslao loptu u peterac, a u nameri da otkloni opasnost ispred Lutovca, matirao je svog golmana Karvalhosa – 1:2. Činilo se u tim trenucima da će kruševljani uspeti da stignu i do izjednačenja pre isteka 45. minuta, ali sve je palo u vodu u nadoknadi prvog poluvremena, kada je Vukajlović, u nameri da vrati loptu praktično asistirao Hajdareviću. Balević nije imao izbora, faulirao je napadača Radnika, a sudija Jovanović je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Ovusu i, ispostavilo se, postavio konačnih – 1:3.

U drugom poluvremenu igralo se uglavnom na polovini Surduličana, ali inicijativa i brojne šanse, ostale su bez ikakvog efekta.