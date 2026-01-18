Fudbaleri Napretka ubedljivi protiv Navbahora

Posle dva remija na pripremama u Turskoj usledio je ubedljiv trijumf protiv sedmoplasiranog tima uzbekistanske Super lige.

Napadali su Kruševljani konstantno, stvarali šanse, demonstrirali dobar fudbal. Od prvog minuta na terenu je bila postava: Savić, Bojat, Bukorac, Drobnjak, Ignjatović, Ilić, Lutovac, Tošeski, Vulić, Skrobonja, Majdevac. Posle pola sata usledila je promena kompletne ekipe, izuzimajući golmana Savića, koji je upisao 90 minuta. Da bi svi dobili podjednaku minutažu, sledeća postava je, ovom prilikom, bila na terenu sat vremena: Čubra, Miladinović, Jeličić, Vukajlović, Miletić, Bogdanovski, Bubanj, Stevanović, Bastajić, Sremčević. U finišu su priliku dobili i Mihajlović i Tašovski.

Vođstvo je doneo Tošeski u 23. minutu, a prethodno je najveći deo posla završio Lutovac, koji je odlično prošao po desnoj strani i „zavrnuo“ loptu pred gol Navbahora. Na 2:0, u finišu prvog poluvremena podigao je Bubanj, posle lepe akcije. Konačnih 3:0 „potpisao“ je Čubra, nakon kornera kapitena Bastajića.

-Nismo primili, a postizali smo golove, što nam je falilo na prošloj utakmici. Lagano hvatamo željeni ritam i od gubitnika postajemo pobednici, takmičari, kako bi u sezoni koja nam predstoji opstali u Ligi, što nam je jedini cilj, sa željom i da napravimo igru. I za sada smo na dobrom putu – zaključio je posle duela sa Uzbekistancima šef Napretkove struke Nikola Drinčić.