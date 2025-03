Fudbaleri Napretka u nedelju na TSC areni

U 28. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani u nedelju (13 časova) gostuju u Bačkoj Topoli kod TSC – a

Trijumf nad Čukaričkim, u prethodnom kolu, vratio je optimizam u Napretkov tabor i ulio nadu da moguće ostati na pobedničkom koloseku i posle gostovanja na TSC areni. Neće biti lako, naravno, jer ekipa iz Bačke Topole godinama unazad predstavlja Srbiju na međunarodnoj sceni, međutim, u ovom šampionatu beleže slabije rezultate. Trenutno je TSC na 10. mestu da 34 boda, tri više od Napretka, koji je na 12. poziciji…

– TSC je ove godine dočekao proleće u Evropi, što je ogroman uspeh, međutim, takmičenje na više frontova ih je koštalo rezultata u domaćem prvenstvu. Bilo je i smena trenera, međutim, sada su sve snage usmerili na prvenstvo i osvajanje bodova, koji su im preko potrebni za plej – of. Radi se o ekipi koja ima individualni kvalitet i sa novim šefom stručnog štaba su, pogotovo u poslednje dve utakmice, pokazali i kolektivni kvalitet, koji su pokazivali u Evropi. Samim tim, očekuje nas izuzetno teška utakmica, posebno jer na TSC areni, tom prelepom zdanju nismo nikad uspeli da pobedimo, a nama će, inače svaka utakmica do kraja biti teška. Duel sa Čukaričkim nam je podigao samopouzdanje i to prvo poluvreme treba da bude model, koji ćemo pokušavati da ponavljamo iz utakmice u utakmicu i to u oba poluvremena. Što se tiče sastava imamo jednu dilemu, zbog lakše povrede jednog igrača, ali kao i na prethodnoj utakmici, svi su u konkurenciji – istakao je na konferenciji za medije Mladen Dodić, vd šefa stručnog štaba.

TSC je u sredu igrao odloženu utakmicu osmine finala Kupa Srbije sa subotičkim Spartakom i plasirao se u četvrtfinale Kupa Srbije (Napredak je to ranije učinio), automatski imao manje vremena za pripremu utakmice sa Čarapanima, samim tim i manje vremena za odmor i oporavak…

– Naša prednost je što smo imali više vremena da se pripremamo, međutim, zbog Evrope oni su navikli na taj ritam, a imaju i dobar roster. Nadam se da će se u trkačkom delu pokazati da je to naša prednost, a svaki detalj je bitan, pa i taj – zaključio je Dodić.

Raspoloženje u Napretkovoj svlačionici, posebno posle pobede nad Čukaričkim, je odlično, posvedočio je u ime saigrača napadač Nikola Karaklajić:

– Bila je to jako bitna pobeda, posebno zbog samopouzdanja. Dobro smo trenirali tokom ove nedelje i sigurno je da ćemo spremni dočekati utakmicu protiv TSC – a. Iako u ovoj sezoni ne igraju najbolji fudbal, na poslednje dve utakmice su pokazali o kakvoj ekipi se radi. Analizirali smo ih i spremni idemo u Bačku Topolu.

