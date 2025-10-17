Fudbaleri Napretka sutra u Zaječaru

U 12. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani se sutra (14 časova) sastaju sa OFK Beogradom, koji je domaćin na stadionu Kraljevica u Zaječaru

Posle pauze u šampionatu, tokom koje su utakmice igrale reprezentativne selekcije, nastavlja se borba za bodove. O minulom periodu, tokom kojeg je ekipa bila na mini – pripremama na Zlatiboru, kao i predstojećem duelu sa Romantičarima, na današnjoj konferenciji za medije govorili su šef stručnog štaba Radoslav Batak i fudbaler Filip Krstić.

– Pripreme na Zlatiboru smo iskoristili za što bolje uigravanje, da vidimo čime trenutno raspolažemo, koje smo to stvari u prethodnom periodu dobro radili i da ih poboljšamo što više, kao i da promenimo ono što nije bilo dobro. Imali smo i proveru sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. I rezultatski je to bilo dobro, ali pre svega smo radili na tome da budemo takmičari, da u određenim situacijama budemo više taktički disciplinovani i kao što sam juče na sastanku rekao, vreme je da više pažnje obratimo na to da zadržimo neku nulu ispred svog gola, a naravno, da stvorimo što više šansi ispred protivničkog gola. Tako da, zadovoljan sam tim periodom na Zlatiboru, ali sve to sada treba da manifestujemo na sutrašnjoj utakmici, a to sigurno neće biti lako, jer svaka utakmica do kraja će biti svojevrstan derbi, kako za nas, tako i za protivnike. Nasparm nas imamo ekipu, koja ima dva sastava kvalitetnih pojedinaca. To su sve igrači koji su prošli škole Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine, na čelu sa iskusnim stručnjakom, koji ima i osvojen Kup Srbije. Znamo da su prošle godine izborili plasman u Evropu, ali i iz kojih razloga nisu igrali. Ove godine su ponovo kreuli da ne budu samo obični akteri i bore se za opstanak, nego cilj im je da budu u sredini i vrhu tabele. Određeni broj kvalitetnih stranaca imaju, analizirali smo. Igrači su svesni odakle nam preti opasnost, isto tako gde i kako možemo da ugrozimo sutrašnjeg protivnika – istakao je šef stručnog štaba Radoslav Batak.

U prethodnom periodu imali su u Napretku velikih problema sa povredama brojnih igrača, a trenutna situacija je…

– Nažalost, i dalje imamo problema. Od kako smo došli nismo sastavili trening da nije bilo problema sa povredama. Od Spartaka, sa Ignjatovićem, koji se vratio u trenažni proces. Pre toga, protiv Surduličana povredio se Bukorac, koji se takođe vratio, ali kratak je to period da bi igrač ušao u neku raniju formu. Nažalost, Lutovac je obnovio raniju povredu Ahilove tetive. Bio je spreman pod tabletama i inekcijama da bude sa nama, ipak da ga ne bi izgubili na neki duži period, neće moći da konkuriše za ovu utakmicu. Isto tako, Majdevac je pokušao da se vrati, ali na jednom treningu visokog intenziteta osetio je bol u peti prilikom promene pravca i pred poslednji trening još uvek nismo sigurni kakva je situacija sa njim – govorio je Batak o zdravstvenom biltenu ekipe.

Na prijateljskoj utakmici sa Kragujevčanima na Zlatiboru, koja je završena bez pobednika – 1:1, strelac za Napredak je bio Filip Krstić. Na pitanje hoće li biti u Zaječaru „reprize“ obećao je da će se potruditi.

– Manje je bitno ko je dao gol, važno je da smo u prethodnom periodu ispravljali ono što je šef tražio od nas. Mislim da smo u mnogo čemu uspeli i najbitnije da ćemo se truditi i u nastavku još više raditi na tome. Što se tiče utakmice sa OFK Beogradom, očekuje nas jedna jako kvalitetna ekipa, koja dobro trči tranziciju i koja je izuzetno opasna u napadu. Na nama je, da svaki od igrača da sve od sebe, da se potrudimo da ispoštujemo sve zadatke koje nam je postavio stručni štab i verujem da ćemo, ako Bog da, iz Zaječara da se vratimo sa bodovima, koji su nam itekako potrebni. Svi znamo u kakvoj smo situaciji, ali nema kukanja, najlakše je da se klone duhom i da se padne. Moramo da se dižemo iz utakmice u utakmicu i da pokazujemo karakter i verujem da će na kraju sve biti dobro – poručio je pouzdani vezista Filip Krstić.