Fudbaleri Napretka sutra u Subotici

U drugom kolu plej – auta Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani se sutra (17 časova) sastaju sa Spartakom u Subotici

Kao što ima rivala, koji su po Čarapane tradicionalno neugodni, tako subotički Spartak može da se svrsta u suprotnu grupu. Često je Napretku, rezultatski, prijao boravak na severu Bačke, a u ovoj sezoni Spartak je jedina ekipa koju je dva puta pobedio u preliminarnoj fazi šampionata. U jesenjem okršaju u Lazarevcu, gde je u to vreme bio domaćin, slavio je Napredak sa 2:0, golovima Filipa Krstića i Dušana Stoiljkovića, identičnim rezultatom potom u Subotici, kada je dvostruki strelac bio kapiten Nebojša Bastajić.

-Imamo želju i ambiciju da epilog i treće ovosezonske utakmice bude poput prethodne dve, ali smo i svesni da će predstojeća da bude i najteža, jer se u međuvremenu Spartak pojačao nekim internacionalcima, stranim igračima, povratnikom u srpski fudbal. U poslednjem kolu su pokazali zavidnu efikasnost u pobedi nad IMT – om od 4:2. I to nas opominje da moramo maksimalno odgovorno, karakterno i skoncentrisano da odigramo u defanzivi i da budemo mnogo konkretniji u ofanzivi. Moramo da vratimo energiju i koncentraciju iz onih utakmica u kojima smo pobeđivali i izgledali kao tim, jer samo kada smo kao tim na maksimumu i sve svoje individualne kvalitete stavimo u službu ekipe, onda možemo svakog da dobijemo. Spartak ima istu ambiciju, iskusnog trenera, koji je već dugo u srpskom fudbalu i svi smo svesni činjenice da će borba za opstanak potrajati do poslednjeg kola i jedino što je izvesno je – da je sve neizvesno. Na nama je da na svakoj utakmici do kraja damo maksimum, kako bi izborili opstanak. Neće biti lako, jer osim Jedinstva, koje je već ispalo, svako vidi svoju šansu – istakao je na konferenciji za medije, pred put u Suboticu, šef stručnog štaba Mladen Dodić.

U ekipi neće biti Marka Obradovića, koji je dobio crveni karton protiv Tekstilca, ostali su zdravi, spremni i orni da se vrate na pobednički kolosek – uverava ofanzivni bek Uroš Ignjatović, koji ovog proleća konstantno igra dobro i očekuje se da bude jedan od velikih aduta i u Subotici:

-Očekujem da ćemo se podići posle teškog poraza od Tekstilca. Neće nam biti lako, sigurno, Spartak je u naletu posle ubedljivog trijumfa nad IMT – om. Poruka iz naše svlačionice je – da ćemo svi biti kao jedan, na sto posto i nadam se da ćemo se vratiti u Kruševac sa pozitivnim učinkom.