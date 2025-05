Fudbaleri Napretka sutra u Novom Sadu

U prvoj utakmici baraža za opstanak u eliti srpskog fudbala, Kruševljani se sutra sastaju sa ekipom Mladost GAT. Utakmica se igra na stadionu Karađorđe, od 17:30 časova

U uvodu današnje konferencije za medije iz Napretka su uputili čestitke FK Trayal na opstanku na prvoligaškoj sceni, uz želju da im sledeća sezona bude uspešnija, ili bar manje stresna. A, fudbalerima Napretka, ali i svima u Klubu, predstoji još 180 minuta stresa i neizvesnosti, sa nadom u povoljan epilog.

U prvoj utakmici baraža, za očuvanje superligaškog statusa, sutra (17:30 časova) gostuju novosadskoj Mladosti GAT, trećeplasiranoj ekipi u Prvoj ligi, a utakmica se igra na stadionu Karađorđe…

– Stres je sastavni deo ovog takmičenja, stresan je bio i finiš regularnog dela. Nažalost, malo nam je falilo, zato smo u baražu. Rekao sam igračima posle utakmice sa IMT – om da moramo da podignemo glave i da ponovimo igre, koje smo pružali u poslednje četiri utakmice, kada smo bili dominantni, stvarali šanse, ali moramo da imamo veću koncentraciju u završnici, da bi rezultat ispratio prikazano. To je cilj u baražu, rezultat i opstanak protiv ekipe, koja ima petoricu superligaških igrača, od kojih sam neke i trenirao. Naravno da smo uradili video analizu i da znamo dosta o njima. Želim maksimalnu ozbiljnost i fokus i da onda naše iskustvo dođe do izražaja. Da igra, koju pominjem u poslednje vreme, donese i adekvatan rezultat, jer ne želim više da nam protivnici posle utakmice čestitaju na igri, a mi njima na rezultatu. Bez obzira što nas za svaku utakmicu prate problemi u vidu kartona i povreda, a sada u Novom Sadu zbog kartona nećemo moći da računamo na kapitena Bastajića, smatram da imamo dovoljno kvaliteta, dovoljno iskustva, a fokus je sada na prvoj utakmici, da svoj kvalitet pretočimo u rezultat. Neće biti ni malo lako, jer Mladost GAT je vrlo ambiciona, do samog kraja su se sa Javorom borili za drugo mesto. Ambicije su im kao i naše, ali ponavljam, očekujem da kvalitet potvrdimo kroz rezultat – ističe šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Na poslednjih nekoliko utakmica na terenu, zbog preloma prsta, a i dalje ima specijalnu longetu, nije bilo Nikole Karaklajića. Pojavio se na terenu u finišu duela sa IMT – om, a protiv Novosađana, očekuje se, imaće mnogo veću minutažu…

– Domaćin je sigurno kvalitetna ekipa, svedoči to i plasman u Prvoj ligi, ali mi moramo da gledamo nas. Falilo je sreće na prethodnim utakmicama, koje smo odigrali dobro, ali sve to treba da zaboravimo. I da se fokusiramo na predstojećih 180 minuta. Mislim da je sve u našim rukama i moramo da budemo pravi, a ako budemo, siguran sa da ćemo da se radujemo pobedi, u obe utakmice – optimista je Nikola Karaklajić.

Revanš utakmica je u Kruševcu, u nedelju (1. jun – 20 časova) na stadionu Mladost.