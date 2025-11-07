Fudbaleri Napretka sutra protiv Mladosti

U 15. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani sutra (18 časova) dočekuju Mladost iz Lučana

Predstoji poslednja utakmica prvog kruga šampionata, u Kruševac stiže Mladost. Potom sledi pauza, zbog utakmica reprezentativnih selekcija, a onda je Napredak ponovo domaćin, jer pod Bagdalu dolazi Čukarički. Dve utakmice na domaćem terenu prilika su da se značajno popravi bodovni saldo, „pod jedan“ pobeda nad Lučancima se nameće kao – imperativ!

– Svaki bod do kraja će biti jako bitan, a bod osvojen u Bačkoj Topoli protiv TSC – a će dobiti na značaju, ukoliko u naredne dve utakmice budu povoljni rezultati za nas. Što se tiče našeg rostera, opet ne možemo bez situacija sa povredama. To su stare povrede Šarića i Šuberta i taj neki diskontinuitet treninga i kad se dođe kasno na pripreme, su odraz toga. Tako da za sutrašnju utakmicu nećemo moći da računamo na njih dvojicu. Lutovac se tek vratio treninzima i nije spreman za 90 minuta. Što se tiče Mladosti, u pitanju je jedna organizovana, takmičarska ekipa, vođena takmičarskim trenerom, mojim kolegom i poznanikom od ranih fudbalskih dana Nenadom Lalatovićem i o njemu ne treba trošiti reči. Igraju direktan fudbal, igraju agresivan fudbal i nadam se da će sutra biti jedna dobra, kvalitetna utakmica i nadam se da ćemo se mi bolje snaći i ostvariti rezultat, koji nama odgovara. Naravno, neće biti ni malo lako, predočili smo igračima određene detalje, da budu svesni da se radi o ekipi koja potpuno jednako igra i kod kuće i na strani – istakao je šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Od kako je stigao, redovno Radoslav Batak rotira ekipu, u Bačkoj Topoli je jedan od aduta bio mlađani Lazar Miladinović, koji je već nakupio poprilično iskustva i na superligaškoj, ali i prvoligaškoj sceni u Trayalu, gde je bio na pozajmici. Na pitanje: ima li i dalje dilema oko sastava, usledio je odgovor:

– U svakom klubu, gde sam do sad radio, svi igrači su dobijali šansu, jer smatram da su male nijanse, da je prvenstvo dugačko, da su tu povrede, kao što jesu sastavni deo fudbala, da su tu kartoni. Miladinović je u poslednje dve utakmice bio jedan od naših najboljih igrača, mlad je, sigurno je da će grešiti u budućnosti, kao što svi koji radimo pravimo greške. Bitno je da on ima želju i volju, kao i drugi mladi igrači, koji bi trebalo da slede taj primer, da hoće da uče, da budu takmičari i da vode računa o svom telu, zdravlju, napretku. Svaki dopunski rad u skladu sa trenažnim procesom je jako bitan i pozitivna stvar. Tako da, svi igrači, sem dvojice povređenih i Lutovac, koji se tek vratio trenažnom procesu, su spremni.

Jedno od ključnih pitanja pred duel sa Lučancima svakako je: kako pronaći pukotinu u odbrani pred golom iskusnog Saše Stamenkovića!?

– Rekao sam igračima da ekipa koja bude manje grešila, a naterala protivnika da učini što više tih istih grešaka, će biti bliža pobedi. Sigurno će neki detalji, možda i prekid, odlučiti. Tako da treba biti jako koncentrisan i pri defanzivnom prekidu, a tu smo protiv TSC – a dobro stajali, ali su domaći igrači bili u više situacija gde su napali tu loptu i igrali ispred naših igrača, tako da moramo biti koncentrisani što se toga tiče i mnogo bolji u ofanzivnoj organizaciji istih – zaključio je trener Batak.