Fudbaleri Napretka protiv šampiona

U 23. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani će se u subotu (15 časova) sastati sa Crvenom zvezdom

Karte za subotnji duel sa Crvenom zvezdom su u prodaji od danas, a glavna biletarnica je otvorena do 17 časova, sutra (petak) od 10 do 17 i u subotu od 10 časova, do početka utakmice. Ostale blagajne će biti otvorene u subotu od 13 časova. Utakmica je od strane nadležnih, kao i obično kada u Kruševcu gostuju Crvena zvezda i Partizan, proglašena za utakmicu visokog rizika, pa će ulice oko stadiona biti zatvorene za saobraćaj, a svaki od posetilaca, uključujući i decu, mora da ima ulaznicu. Svaka ulaznica je polisa osiguranja, vlasnici su osigurani kod Kompanije Dunav i neophodno je sačuvati ulaznicu do trenutka napuštanja prostora stadiona.

Uobičajeno, pristalicama Crvene zvezde, sa navijačkim obeležjima beogradskog kluba, neće biti dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu, bez obzira na kupljenu kartu, pa za navijače Crvene zvezde savet da odaberu istočnu, ili južnu tribinu.

Očekuje se u subotu praznik fudbala pod Bagdalom i rekordna poseta ovog proleća, a pobedom nad OFK Beogradom u Zaječaru, Napretkovi fudbaleri poslali su najlepšu pozivnicu navijačima da ispune tribine…

-Očekujem, pre svega, pravu fudbalsku atmosferu. Stiže nam ekipa koja samo još matematički nije šampion. Ekipa, koja je predvođena fenomenalnim trenerom, kolegom Vladanom Milojevićem i igra sjajno u ovoj sezoni. Napravili su ozbiljan iskorak u Evropi i uz malo sreće mogli su da prođu i u sledeću fazu Lige šampiona. Sigurno da dolaze sa velikim samopouzdanjem i da nastave pobednički niz. Što se tiče nas, igramo pred svojom publikom i čekamo utakmicu u dobroj atmosferi. Pobedili smo OFK Beograd, igrali nerešeno sa Vojvodinom i možemo da se nadamo da možemo da ugrozimo ekipu Crvene zvezde. U fudbalu je to moguće, a da bi to uradili moramo da budemo defanzivno perfektni i da smanjimo greške na minimum, a u napadu da poštujemo svaku šansu i da pokušamo da ih ugrozimo. Ako se sve to poklopi i uz Božiju pomoć, možemo da se nadamo povoljnom rezultatu – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević.

Protiv Crvene zvezde, stručni štab neće moći da računa na Nikolu Karaklajića…

-Protiv OFK Beograda je povredio leđa i desetak dana će morati da pauzira i u ofanzivnoj liniji smo malo u problemu, ali danas nam je stigao igrač Nikola Bogdanovski, tako da koliko – toliko možemo da udahnemo i nadam se da će što pre da nam se priključi – istakao je trener Đorđević.

Jedan od najistaknutijih pojedinaca protiv OFK Beograda bio je iskusni golman Miloje Preković i nije to bila prva utakmica u kojoj je nosio ekipu ka pozitivnom rezultatu. Biće protiv Crvene zvezde sigurno na velikim iskušenjima, a ključ uspeha bi mogao da bude – da brava njegovog gola ostane „zaključana“…

-To može da bude ključ uspeha ne samo na ovoj utakmici, već na mnogo njih. Mislim da radimo jedan dobar posao od kako je krenula prolećna sezona i to je plod rada svih nas zajedno, momaka i stručnog štaba i pobeda nad OFK Beogradom nam je dala jedan dodatni motiv i snagu da nastavimo dalje u još boljem ritmu. O Crvenoj zvezdi nema potrebe puno pričati, znamo svi o kome se radi, kakva ekipa nam dolazi. To nam je samo motiv više, jer očekuje se i dosta navijača. Njihova podrška mnogo će značiti da dođemo do pozitivnog rezultata – poručuje čuvar Napretkove mreže Miloje Preković.