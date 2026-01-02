Fudbaleri Napretka počeli pripreme

Novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić danas je obavio prozivku i ekipa je odradila prvi trening u 2026. godini

Pre izlaska na teren igračima se obratio sportski direktor Bratislav Ristić. Poželeo je momcima i njihovim porodicama sve najbolje u 2026. godini i naglasio:

-Nadam se da ćemo do kraja sezone ostvariti zacrtani cilj i izboriti opstanak. Najvažnije je da vas zdravlje služi, za ostalo moraćemo da uđemo duboko u rudnik da bi napravili, to što treba. Imamo novi stručni štab, kao što znate. Šef stručnog štaba Nikola Drinčić od danas je preuzeo palicu. Optimista sam, verujem u vas, verujem u Klub, tako da – samo jako! Ko ne veruje, ne treba da bude ovde. Od prvog dana svako se bori za svoj status, svi ste na nuli i morate da se dokažete treneru, jer igraće najbolji.

Poruku je imala i Valentina Vasić, generalni sekretar Kluba:

-Vama i vašim porodicama želim svako dobro od Boga, da vam se ispune sve želje i ono što ste zacrtali. Svima nam želim mnogo sreće, jer je neophodna u fudbalu, a pre svega, dobro zdravlje. Težak zadatak je pred nama, ali nije nemoguć i veliki je izazov za sve nas. Verujemo u ekipu, i da ćemo sa novim rukovodstvom u sportskom sektoru, novim sportskim direktorom i stručnim štabom, izboriti opstanak u Super ligi, a na leto da pričamo i o višim ciljevima.

Već prvog radnog dana stigla su dvojica novajlija. Na pozajmicu iz Crvene zvezde došli su desni bek Dragan Bojat i napadač Uroš Sremčević.

Narednih dana, do polaska na pripreme u Tursku, očekuje se dolazak novih igrača i kompletiranje ekipe.