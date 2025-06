Fudbaleri Napretka počeli pripreme

Milan Nikolić, novi šef stručnog štaba, danas je izvršio prozivku, na kojoj se pojavilo 25 igrača. Opravdano je izostao samo Marko Šarić. Okupljene fudbalere i članove stručnog štaba su pozdravili direktor Kluba Vladimir Arsić i generalni sekretar Valentina Vasić, uz nadu da će predstojeći šampionat da bude uspešniji od minulog

-Napredak je deset godina standardni superligaš. Bio je veliko ime i u nekadašnjoj Jugoslaviji, a na vama je da opravdate taj renome. Angažovali smo novog šefa stručnog štaba, a Milan Nikolić je dete ovog kluba. Nedavno je završio školovanje za UEFA PRO licencu, na čemu mu čestitam i želim uspešnu, ne samo predstojeću, već i naredne sezone, jer je budućnost Napretka – naglasio je direktor Arsić.

Stručni štab je u potpunosti nov. Pored šefa Milana Nikolića tu su, kao prvi asistent Bratislav Punoševac, trener golmana Srđan Soldatović i kondicioni Vladimir Živanović. Narednih dana očekuje se dolazak i analitičara.

-Probaćemo da promenimo formaciju, ništa po svaku cenu. Tražim intenzitet od prvog izlaska na teren. Ne interesuje me što je neko pretrčao 12, 13 kilometara. Hoću veliku brzinu, sa mnogo igrača u završnici, da dajemo golove. U prethodnih nekoliko sezona postizali smo po 30 do 35 golova. To je nedopustivo malo. Biću vam najbolji drug i brat, sve ću da vam dam, ali na terenu – sve ću da vam uzmem. Očekujemo još nekoliko pojačanja i želim od starta da krenemo kako treba – poručio je Milan Nikolić, novi šef stručnog štaba.

Na prvom treningu pojavilo se nekoliko igrača na probi, a prvom timu priključeni su i omladinci: Pavle Mihajlović, Mateja Gajić, Lazar Miladinović, Andrej Smiljković i Đorđe Skočajić, koji je u Prvoj ligi RIS, u kojoj su omladinci bili bez premca i plasirali se u Kvalitetnu ligu, postigao 26 golova.

Osmorici igrača su istekli ugovori, a da li će sa nekim saradnja biti produžena, znaće se u narednim danima.

Prvi deo priprema biće odrađen u Kruševcu. Dogovorena je za 27. jun i prijateljska utakmica sa Radničkim 1923, ali još uvek nije poznato da li će se igrati u Kruševcu, ili Kragujevcu.

Poslednjeg dana juna ekipa se sele u staru bazu, slovenačke Moravske Toplice, gde će se pripremati do 11. jula. U planu su četiri utakmice: makedonski Vardar (02.07.), slovački Ružomerok (05.07.), ukrajinska Oleksandrija (07.07.) i generalka sa hrvatskim Slaven Belupom (10.07.).