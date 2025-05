Fudbaleri Napretka najavljuju trijumf u Pančevu

U petom kolu plej – auta Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševaljni u ponedeljak (20 časova) gostuju kod Železničara, koji je prvi na tabeli ove grupesa 44 boda, dok je Napredak šesti sa 38

Bez obzira na poraz u duelu sa šampionom u polufinalu Kupa Srbije mnogo pohvala je stiglo na račun Napretkove igre protiv Crvene zvezde, aktuelnog osvajača duple krune i ta partija treba da bude primer, kako se suprotstaviti narednom rivalu i osvojiti – preko potrebne bodove

– Domaćin ima dobro selektiranu, iskusnu ekipu, sa nekoliko kvalitetnih mladih igrača, u svakoj liniji. Od Popovića na golu, preko Milunovića u poslednjoj liniji, do Cvetkovića u napadu. To je takmičarski tim, izbalansiran, koji odlično igra, pre svega, na domaćem terenu. Svesni smo šta nas čeka, ali sada izlazimo na teren sa većim samopouzdanjem i svesni činjenice da će ovo biti totalno drugačija utakmica. Sigurno pod većim pritiskom zbog borbe za opstanak, a znamo da i domaćin želi što pre sve da reši po pitanju opstanka. Sve to ne sme da nas sputa i moramo da pokažemo najbolju verziju sebe. Što se tiče kadrovske situacije, na treningu nema Šarića i, nažalost, najverovatnije, neće ga biti do kraja prvenstva. Ostali su u treningu, neki manje, neki sa posebnim tretmanom, a mislim na igrače koji su propustili prethodnu utakmica. Baš ta utakmica je pokazala da imamo dovoljan broj igrača i dovoljno kvaliteta i uz jednu požrtvovanu, disciplinovanu, ali i ofanzivnu igru, a pokazali smo da možemo, moramo da učinimo sve da ostvarimo dobar rezultat u Pančevu – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Zbog brojnih kadrovskih problema za duel na Marakani vraćen je iz Trayala mladi Nikola Marinković, koji ovog proleća odlično igra u dresu Gumara, a na visini zadatka je bio i protiv Crvene zvezde. Na pitanje, ostaje li do kraja prvenstva u Napretkovom dresu, trener Dodić je odgovorio:

– Protiv Zvezde zbog povreda nismo mogli da računamo na kapitena Bastajića, kao i Stoiljkovića, a zbog kartona ni na Ćirkovića, tako da smo po levoj strani imali samo Vukajlovića i zato je Nikola Marinković bio sa nama. Nikola je na dvojnoj registraciji u Trayalu i na najbolji način koristi utakmice u Prvoj ligi, ističe se golovima i dobrim partijama i to je upravo bio cilj kada smo ga prosledili u Trayal, sa kojim imamo odličnu saradnju i smatram da je to i pravi put da se pripremi za Super ligu. U finišu će, ipak imati prednost igrači, koji su sve vreme u treningu i grupi, ali Marinković na Marakani dobro iskoristio svoje minute da pokaže da Klub može ozbiljno da računa na njega. I to je primer i za sve ostale, koji su na pozajmicama, ili na dvojnoj registraciji, da tamo gde si treba da budeš najbolji i na taj način kupiš povratnu kartu.

Mladi vezista Vladimir Miletić uverava da je ekipa spremna za naredno gostovanje:

– Ako ponovimo nivo igre kao protiv Zvezde, siguran sam da ćemo se iz Pančeva vratiti sa pozitivnim rezultatom. Nemamo puno vremena za pripremu, ali idemo u goste Želeničaru sa željom da osvojimo sva tri boda, koja su nam preko potrebna u borbi za opstanak.

Utakmica u Pančevu se igra u ponedeljak, od 20 časova, a sutra je, od 11 časova, na Mičetovom stadionu utakmica prvog kola plej – ofa Prve lige RIS, u kojoj Napretkovi omladinci dočekuju šestoplasirani Sinđelić. U slučaju pobede, a već dva puta su trijumfovali nad sutrašnjim rivalom, i matematički će obezbediti plasman u Kvalitetnu ligu Srbije, elitu omladinskog fudbala u našoj zemlji. Posle omladinaca prvenstvenu utakmicu igraju kadeti (13:30 časova), koji dočekuju Timok.