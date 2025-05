Fudbaleri Napretka najavljuju pobedu u Loznici

U poslednjem kolu plej – auta Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani se sutra (subota – 17 časova) sastaju sa IMT – om u Loznici

IMT je bezbrižan, na vreme je obezbedio opstanak, a u Napretkovom taboru su jasni – pobeda je imperativ, jer i dalje tinja nada da se može izbeći baraž. Za to je, pored pobede u Loznici, neophodno i da Spartak ne trijumfuje u Subotici nad Tekstilcem…

-Ne zavisi sve od nas, ali mi moramo da radimo ono što jeste do nas. Svaka od utakmica sa IMT – om i prošle i ove godine je bila izuzetno uzbudljiva i neizvesna, do poslednjeg minuta, a bilo je i preokreta u „ekstra tajmu“. Pamtimo dobro onu utakmicu iz decembra prošle godine, kada su domaći napravili preokret, a u ovoj poslednjoj, u kupu, mi smo režirali preokret. Tako da to garantuje još jednu neizvesnu utakmicu. Domaćin ima dosta pojedinaca sa izrazitim individualnim kvalitetom, a jaki su i kao kolektiv. Ne bih izdvajao nikog posebno, iako sam prošli put pomenuo Lukovića, koga najbolje poznajem, jer kad god ga izdvojim, on nam da gol. Hoću da se fokusiramo na našu igru, koja je bila dobra u prethodne tri utakmice i cilj nam je da je još unapredimo i uradimo ono što je do nas, što od nas zavisi, a to je da pobedimo – naglasio je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Govorio je Dodić potom i o kadrovskoj situaciji:

-Bukorac protiv Radničkog nije igrao zbog kartona, neće ga biti ni protiv IMT – a, zbog lakše povrede. Kartone je upario Ignjatović, koga smatram, sa formom, možda i najstandardnijim igračem, koji je ovu sezonu na najbolji način iskoristio kako bi skrenuo pažnju na sebe i svakako će nam nedostaju. Tu su, međutim, Lazić, koji jedva čeka šansu, Ćirković, koji je prošle godine bio u IMT – u, ali i ostali sa klupe. Pokazali smo već, da kad se na pravi način uđe sa klupe, moguć je i preokret i dobar rezultat.

Jedan od aduta na lozničkom Lagatoru, očekuje se da bude Saša Marjanović, koji je prethodnu utakmicu otvorio efektnim golom, najavljujući pobedu protiv komšija sa Čaira:

-Moramo da budemo maksimalno fokusirani, a očekujem pobedu, jer igramo sve bolje. Bez obzira što nismo kompletni, verujem da možemo do trijumfa, jer svaki od igrača je spreman da iskoristi šansu. Pa, da se potom nadamo i dobrim vestima iz Subotice, ali u svakom slučaju, verujem u opstanak.

U slučaju da Spartak pobedi Tekstilac na domaćem terenu, što je najrealnija opcija, a ukoliko Napredak pobedi, ili odigra nerešeno protiv IMT – a, sledi dvomeč baraža, a protivnik će biti šabačka Mačva, četvrtoplasirana na tabeli Prve lige. U slučaju poraza u Loznici, Kruševaljani će u baražu igrati protiv novosadske Mladosti GAT, trećeplasiranog prvoligaša. Prve utakmice se igraju na terenu prvoligaša, već naredne srede, a revanši su sledećeg vikenda na stadionima superligaša.