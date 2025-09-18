Fudbaleri Napretka najavljuju pobedu

Postavljeno: 18.09.2025

U devetom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak sutra (19 časova) dočekuje Radnik iz Surdulice

Iako se Radnik nalazi na začelju tabele, pokazao je u nekoliko prethodnih utakmica da poseduje potencijal za bolji plasman, i iako domaćinu pripada uloga favorita, niko se u taboru kruševačkog superligaša se ne zavarava da će biti lako upisati nova tri boda…

Radnik je jedna organizovana, dobra ekipa, koja je zadržala oko 80 odsto tima iz prethodne sezone. Imaju dobre pojedince, Bogdanović i Ovusu su u prošloj sezoni dali dvadesetak, možda i više golova, imaju i igrače koji su bili i kod nas, Mlađana Stevanovića i Đorđa Jovanovića. Izanalizirali ih jesmo, ali posvećeni smo, pre svega, nama i našoj igri. Očekujem od igrača mobilnost, da shvate značaj utakmice. Jeste da nosimo ulogu favorita, tim teže, moramo da pružimo maksimum i da izađemo kao pobednici u ovoj utakmici – ističe Bratislav Punoševac, asistent šefa stručnog štaba.

Kapiten Nebojša Bastajić se oporavio od povrede i očekuje se da se vrati u prepoznatljivu formu i povede ekipu do nove pobede.

– Dolazi nam u goste dobra ekipa, koja u odnosu na broj bodova igra mnogo bolje. Gledao sam njihove utakmice, uključujući i poslednju. Navijačima mogu da poručim da ćemo dati sve od sebe da im se odužimo, na kraju i sami sebi za bolan poraz u derbiju prošle nedelje, iz kojeg moramo da izvučemo pouke. Bili smo u Nišu u nekim trenucima dobri, posebno u početku utakmice i mislim da je rezultat previsok. Nadam se da ćemo dokazati da je to bio samo jedan loš dan i da ćemo se iskupiti protiv Radnika – poručuje kapiten Bastajić.

FK Napredak: Raspored za vikend

