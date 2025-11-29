Fudbaleri Napretka i dalje čekaju drugu pobedu

U 17. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani su poraženi na gostovanju od Novog Pazara sa 2:1

Od starta utakmice Novi Pazar je nametnuo željeni ritam, bio opasan i već u drugom minutu zapretio: silovito je pod prečku tukao Petković, ali odlično je intervenisao Savić i izbacio loptu u korner. Posle slobodnog udarca kapitena domaćih Miletića, u devetom minutu, pogodila je lopta u petercu mlađanog Miladinovića, međutim, Savić je bio u pripravnosti i nije dozvolio da završi u mreži. Na suprotnoj strani, u 13. minutu, Laban je imao dobru ideju, poslao loptu u prostor za Majdevca, ali brži je bio golman Pazaraca. Pet minuta kasnije Zličić, najagilniji u Napretkovoj ekipi, je dobro izveo prekid, skočio je pred golom domaćih Miletić, ali nije dobro naciljao i lopta je završila iznad gola.

A, onda je viđen blickrig Novog Pazara: u roku od tri minuta (32. i 35.) stigli su domaći do 2:0. Zatresao je mrežu Savića prvo Stanisavljević, potom i Sadi i bio je to konačan ishod prvog poluvremena.

Mogao je Vukajlović u 48. minutu da prepolovi razliku, tukao je snažno sa dvadesetak metara, a lopta je fijuknula za malo pored gola. Dugo se ništa interesantno nije dešavalo, a u 74. minutu, pošto je lopta kružila oko šesnaesetrca Novog Pazara, Majdevac je oprobao šut, ali nije bio precizan. Dva minuta kasnije konačno se zatresla mreža Samčovića. Korner je izveo Zličić, pravovremeno je skočio Šarić i smanjio na 2:1, za nadu, da mogu Kruševljani bar do boda. Vremena je bilo, ali zapretili su Batakovi puleni tek na isteku 90. minuta: Hajdin je spustio loptu Bubnju, a on je poslao – preko gola.

I dalje čekaju Čarapani drugu pobedu…