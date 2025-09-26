Fudbaleri Napretka gostuju u Subotici

U 10. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani se u nedelju (17 časova) sastaju sa Spartakom u Subotici

Debi na Napretkvoj klupi novi šef stručnog štaba Radoslav Batak imaće u nedelju, protiv Spartaka u Subotici…

– Hteo bih da se zahvalim Upravi, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, na poverenju, jer bilo je još kandidata. Danas smo odradili četvrti trening i već je utisak kao da sam duži period sa ekipom. Od prvog dana su dobro radili, iako sam odmah video da su dosadašnji rezultati i promena trenera na njih uticali, da su psihološki, da ne kažem potonuli, možda je jaka reč, međutim, iz dana u dan smo dizali to raspoloženje. Sjajno su radili, to je uostalom naš posao, da bi se na kraju sve manifestovalo na utakmicama, gde su nam preko potrebni bodovi. Ni raspored nam ne ide u korist, ali svaka utakmica je svojevrsni derbi, sada začelja, kroz dva kola možda sredine – istakao je u uvodu današnje konferencije za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Predstavio je novi šef struke potom svoje saradnike:

– Tu su trener – analitičar Dejan Medić, koji je došao iz Vojvodine, Marko Prentović isto, oni su već bili moji saradnici u stručnom štabu. Očekuje se u narednom periodu dolazak još jednog trenera, videćemo. Za sad su tu sa nama i Bratislav Punoševac, koji je bio prvi asistent bivšeg trenera. U dogovoru sa bivšim trenerom je izašao u susret da nam pomogne, jer je jako bitno njegovo znanje i mišljenje o prethodnom periodu i o karakteristikama igrača. Takođe, tu je i trener golmana Srđan Soldatović, koji je ostao sa nama. Nas petorica, eto činimo stručni štab, naravno uz sve ostale iz medicinskog štaba i ljude koji rade kako bi sve ovo funkcionisalo, počev od ekonoma, pa do direktora i predsednika.

Rival sa severa Bačke trenutno drži „fenjer“ na tabeli, u Napretku nikako ne žele da ga preuzmu u nedeljnom okršaju…

– Idemo u goste ekipi, koja isto nije dobro startovala, koja je promenila trenera, ne znam da li su dobili novog, ali to je njihova stvar. Mi smo fokusirani na sebe, pripremamo se da što bolje tu utakmicu odigramo i najbitnije, da to bude produktivno rezultatski – jasan je trener Batak.

Izvesno je da će Kruševljani u Subotici nastupiti bez povređenog defanzivca Stefana Bukorca, a na pitanje da li je „šok terapija“ sa promenom trenera uticala pozitivno na ekipu, Miloš Vulić, jedan od lidera u timu, je odgovorio:

– Ekipa je reagovala pozitivno, jer jedino tako može i mora da bude. Jednostavno, vreme brzo prolazi, moramo da skupljamo bodove što pre i da se privikavamo na nove stvari, koje šef stručnog štaba zahteva od nas. Čeka nas, sigurno, jedna teška utakmica, jer i Spartaku su, kao i nama bodovi preko potrebni. Igraju na svom terenu i sigurno će biti agresivni i maksimalno motivisani od samog starta. Mi moramo da gledamo nas, našu igru i da učinimo sve da ova utakmica bude ta, koja će nam preokrenuti sezonu i da uđemo u seriju boljih rezultata.