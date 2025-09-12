Fudbaleri Napretka gostuju u Nišu

U osmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani se u nedelju (15 časova), u komšijskom derbiju, sastaju sa Radničkim u Nišu

Pripreme za komšijski derbi su u završnoj fazi, a na čemu je sve bio akcenat u minulom periodu, govorio je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Milan Nikolić:

– Pauzu smo prvenstveno hteli da iskoristimo da se posvetimo igračima koji su na terenu proveli manje vremena, da igraju na dva gola sa omladincima i dobiju određenu minutažu. Takođe, da igrače koje su izažli iz povreda uvedemo u trenažni proces. I posle dva i po meseca prvi put u takmičarskoj nedelji imamo sve igrače na okupu, svi su zdravi i spremni i to me posebno raduje. Jer, igrači koji su izašli iz povreda, ili se kasnije priključili, polako nadolaze i sa velikim optimizmom čekamo utakmicu u nedelju.

O rivalu, trener Nikolić priča biranim rečima:

– Znamo o kakvoj ekipi se radi i trenutno stanje na tabeli ne pokazuje kvalitet Radničkog. Imaju Nišlije sjajan roster, na svakoj poziciji po dva kvalitetna igrača. Ima Radnički i sjajnog trenera, koji uvek rešava te neke situacije kada je ekipa u problemu. Tako da nas opet čeka teška utakmica, a svaka u ovom prvenstvu je takoreći najbitnija. Tako se i spremamo, idemo od početka, utakmicu po utakmicu. Momci su dobro radili minule nedelje i uvek se nadamo najboljem.

Optimista je i vezista Vladimir Miletić, jednako svestan da koliko igračima, toliko komšijski derbi znači i navijačima:

– Spremni smo, idemo u Niš da izborimo pozitivan rezultat. Imali smo dovoljno vremena da se okupimo, sada smo svi na okupu. Pobeda protiv IMT – a nam je bila preko potrebna i sada želimo da nastavimo na isti način.