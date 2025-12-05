Fudbaleri Napretka dočekuju Železničar

U 18. kolu Mozzart bet Super lige Srbije pod Bagdalom u nedelju (13 časova) gostuje pančevački Železničar

Rival je visoko pozicioniran, na četvrtom mestu superligaške tabele i jasno je da fudbalere Napretka čeka – još jedan težak ispit.

– Mi se, što je paradoks, uvek dobro spremamo i dobro izgledamo na treninzima. Imajući u vidu broj povređenih, dobro i igramo, u drugom poluvremenu. Loše ulazimo u utakmicu, razlozi su psihološki, ali šta znači – psihološki razlozi, jednostavno treba biti koncentrisan od prvog minuta i raditi ono što smo spremali na treninzima. I protiv Vojvodine drugo poluvremena, i protiv Lučana, i protiv TSC – a, i protiv Novog Pazara drugo poluvreme. To su sve poluvremena u kojima nismo primili, a postigli smo gol. Ne znam zašto krećemo da igramo, tek kada primimo gol?! Mislim da smo svesni da treba više pažnje da posvetimo protivničkom golu, kako da ga ugrozimo. Treba razmišljati optimistički, mislim da je vreme da od prvog minuta odigramo jednu kvalitetnu i takmičarski orjentisanu utakmicu i da pobedimo – istakao je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.

O protivniku, samo reči hvale:

– Poslednje tri utakmice u prvenstvu Železničar je slavio, pobedio kragujevački Radnički 1923, Javor i Partizan u gostima. Imaju gosti samopouzdanje i kvalitet. Igraju direktan fudbal, vole da se nadigravaju, imaju pojedince koji mogu da reše utakmicu jednim potezom, imaju posebno kvalitet u napadu. Posedujemo i mi kvalitet i ako bi se igrači raščlanili pojedinačno, nismo ništa slabiji, šta više. Ali, to treba da pokažemo na terenu, da obradujemo naše navijače i da pobeda na kraju bude i satisfakcija za dobar rad na treninzima – zaključio je trener Batak.

Nikola Vukajlović je jedan od igrača, iz aktuelne postave, sa najdužim stažom u Napretkovom dresu. Igrao je i u plej – ofu i u plej – autu, borio se u baražu, ali i za finale u polufinalu Kupa. Na pitanje: šta se ovo dešava sa Napretkom, pokušava da nađe odgovor:

– U veoma teškoj situaciji smo. Nikada ovakvoj, otkako sam u Napretku. Iskreno se nadam da nam je potrebna ta jedna pobeda da bi krenuli sa dobrim rezultatima. Dolazi nam u goste ekipa koja je na četvrtom mestu, bori se za Evrope, igra lep fudbal, ali izbora nemamo. Ni vremena, ni opravdanja. Nadam se da ćemo napokon upisati tu drugu pobedu – poručio je Nikola Vukajlović.