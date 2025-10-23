Fudbaleri Napretka dočekuju Vojvodinu

U 13. kolu Mozzart Bez Super lige Srbije u Kruševac sutra (16 časova) stiže novosadska Vojvodina, trećeplasirani tim i kandidat za plasman na evropsku scenu.

Nisu Čarapani u dosadašnjem delu šampionata opravdali očekivanja, a da li je vreme za zaokret, trebalo bi da pokaže duel sa Novosađanima, koji u sutrašnjem susretu nose ulogu favorita.

– Svesni smo, pre svega, naše loše poslednje utakmice i rezultatski i u polju, bio je to jedan korak unazad. Igrači su svesni, svi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Dolazi nam kvalitetna ekipa, treća na tabeli, koja ima veliki budžet, jako dobru organizaciju, međutim, nama ostaje da pred našim gledaocima i na našem stadionu damo sve od sebe. Utakmica sa OFK Beogradom je arhivirana, dobro smo radili ove nedelje, videli gde smo grešili, moramo mnogo slobodnije, moramo u određenim momentima mnogo sigurnije i na kraju krajeva, mnogo produktivnije. Tako da nadam se i iskreno verujem da ćemo uz jednu dobro organizovanu igru izvući jedan povoljan rezultat – istakao je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Van stroja je samo Lutovac, zbog obnovljene povrede Ahilove tetive, ostali su u konkurenciji i spremni da, protiv Vojvodine prikažu mnogo bolju partiju u odnosu na pređašnje…

– Svesni smo da momenat nije dobar, da situacija u kojoj se trenutno nalazimo nije dobra i da ne treba tu da se nazimo. Treba nam jedan dobar rezultat, jer odatle sve kreće. Dobro smo radili i mislim da smo maksimalno spremni i nadam se da ćemo od sutra početi da osvajamo bodove i da se penjemo na tabeli – poručio je kapiten Nebojša Bastajić.