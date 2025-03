Fudbaleri Napretka dočekuju trećeplasirane Kragujevčane

U pretposlednjoj rundi preliminarne faze Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak se sastaje u subotu (20 časova) sa Radničkim 1923

Kragujevčani su treći na tabeli, žele i ove godine u Evropu, gaje ofanzivan fudbal i protiv svakog rivala idu na pobedu. I jasno je da Čarapane čeka težak ispit…

-Sama tabela, rezultati, broj postignutih i primljenih golova govori o kvalitetu rivala i težini ispita koji nas očekuje. Radnički 1923 gaji napadački fudbal i posle Zvezde i Partizana su najefikasnija ekipa u Ligi, sa velikim ofanzivnim potencijalom. I to nas obavezuje da moramo mnogo bolje da odigramo u defanzivi, nego što je to bilo na prethodnom meču, u protiv TSC – a u Bačkoj Topoli, gde smo uspeli da postignemo dva gola, ali napravili previše grešaka u defanzivi. Na ovoj utakmici to moramo da ispravimo, da budemo odgovorni, čvrsti i disciplinovani u odbrani i da probamo da zadržimo efikasnost iz prethodne dve utakmice. Pauzu u prvenstvu smo iskoristili na dobar način, sa treninzima i prijateljskom utakmicom protiv Mladosti, u kojoj nam je cilj bio da proširimo grupu igrača na koje možemo u svakom trenutku da računamo. Jer, predstojećih devet utakmica u prvenstvu ne može da iznese 11 startera, grupa mora da bude veća. Povoljna okolnost je što su svi u pogonu, jedino Sale Marjanović nije sto posto u treningu. Zadovoljan sam kako radimo, motivacijom i očekujem da to što radimo na treninzima, sprovedemo i na utakmicama. Svaki detalj je bitan, jer detalji prave razliku – naglasio je na konferenciji za medije vd. šefa stručnog štaba kruševačkog superligaša Mladen Dodić.

U Napretkovom taboru respekt prema subotnjem rivalu je očigledan, ali činjenica da su Kragujevčani u poslednje tri utakmice osvojili samo dva boda, svedoči da nisu neranjivi, pa štoper Ivan Ostojić najavljuje – da domaći idu na pobedu.

-U poslednjih nekoliko godina Kragujevčani su konstantno u vrhu, što je potvrda kvaliteta. Njihova igra je takva da su svih 90 minuta u visokom presingu i vrlo precizni. Sa druge strane, u takvoj smo situaciji da nam je svaki bod bitan. Želimo da uđemo u završnicu sa što je moguće više osvojenih bodova u naredne dve utakmice, tako da se spremamo, da na domaćem terenu obradujemo navijače pobedom, Napredak je veliko ime u srpskom fudbalu i posebno pred svojom publikom mora da se pokaže u najboljem svetlu, protiv svakog protivnika – jasna je poruka defanzivca Ivana Ostojića.

Foto: Screenshot YouTube FK Napredak Kruševac