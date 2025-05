Fudbaleri Napretka dočekuju niški Radnički

U šestom kolu plej – auta Mozzart Bet Super lige Srbije, u nedelju, od 17 časova, pod Bagdalom gostuje Radnički iz Niša

Tradicionalni komšijski derbi ovom prilikom ima dodatnu težinu, ulog je opstanak na superligaškoj sceni…

– Znam da navijače najviše interesuje utakmica sa Nišlijama, koju smo mi sami i oni, nazvali srpskim El Klasikom. I zato te utakmice uvek imaju posebnu težinu, pogotovo u ovoj situaciji, kada su bodovi preko potrebni i nama i njima u grčevitoj borbi za opstanak. Što se tiče raspoloženja, zadovoljni smo kako smo odigrali poslednje dve utakmice i tu nema dileme da je to dobro izgledalo, što se tiče šansi i utiska, ali nažalost, nismo, pre svega u poslednjoj utakmici, došli do pobede, a mislim da smo igrom zaslužili. Falilo je i malo sreće, kod dve pogođene stative i prečke, ali za nedeljnu utakmicu rezultat je u prvom planu. Više bih voleo da bude obrnuto u odnosu na prethodnu utakmicu, da mi čestitamo Radničkom na igri, a oni nama na pobedi. Što se tiče kadrovske situacije, ne možemo da računamo na standardnog štopera Bukorca, zbog kartona. Od ranije se već zna da nam mnogo nedostaje prvi strelac ekipe Šarić, da Karaklajić nije mogao na prethodnim utakmicama da bude u ekipi zbog preloma prsta, ali to su stvari koje moramo da prevaziđemo i da sa ovim igračkim kadrom, a to sam rekao i pred prethodnu utakmicu, koji ima i kvalitet i iskustvo, uspemo u primarnom cilju, a to je opstanak. Pozivam navijače da u nedelju budu uz ekipu, sad kad je najteže najpotrebnija nam je njihova podrška, da bi se na kraju zajedno radovali – poručio je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Jedan od Dodićevih aduta u predstojećem komšijskom derbiju biće iskusni Andrija Luković…

– Mislim da ne treba mnogo da pričam o važnosti utakmice u nedelju iz prostog razloga što nas samo šest bodova iz naredna dva susreta održava u tome da izborimo opstanak bez baraža. Što se tiče konkretno nedeljnog protivnika, dolazi nam ekipa koja je podigla formu u pravom momentu i igraju dobro u plej – autu, međutim, igramo na našem stadionu i od prvog minuta moramo da se nametnemo i igrom i kroz duele i da ostvarimo pobedu, a onda se pripremamo za narednu utakmicu – ne krije pobedničke ambicije Andrija Luković.

Iz Niša najavljuju dolazak navijačkog karavana. Meraklije će biti smeštene na južnoj tribini, a za Napretkove navijače će biti otvorena severna i zapadna tribina. Istok će ostati zatvoren, zbog moguće kiše…