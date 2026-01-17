Fudbal: ŽFK Napredak u prvom šeširu žreba Kupa Srbije

Momčilo Marić, komesar za takmičenje za ženski fudbal FSS, za 21. januar zakazao je žreb za osminu finala Kupa Srbije

U prvom šeširu biće: Crvena zvezda, Spartak, TSC, Sloga Partizan,Vojvodina, Radnički 1923, Napredak i Milutinac 2023.

U drugom šeširu su: Lavice Dubočica, Karađorđe, Mašinac, Loznica, Prave Dame, Železnik 1930, Požarevac i Jagodina.

Uz Momčila Marića, kuglice sa imenima klubova izvlačiće Lidija Stojkanović, selektorka Srbije i najbolji trener za prošlu godinu u izboru FSS.

U osmini finala igra se jedna utakmica koja je na programu 14/15. februara. Ekipe iz prvog šešira ne mogu se međusobno sastati, a za protivnika će imati ekipe iz drugog slabijeg šešira i gostovaće na toj utakmici.

I. M.