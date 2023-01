Fucktor Reunion: Pevaćemo o ljubavi i slobodi dok postojimo

Čuveni kruševački prog-rok bend Fucktor 02 konačno se vraća na muzičku scenu sa frontmenom Milošem Mitrovićem. Ponovo okupljena grupa, koja sada nosi ime Fucktor Reunion, nastaviće da peva o ljubavi i slobodi. Nedavno su objavili novi video singl za pesmu „Sloboda”, a najavljuju i izlazak nove ljubavne pesme pod nazivom „Samo ona tako zna“.

Bend je osnovan početkom devedesetih, prvobitno se zvao „Inkvizicija”, a zvuk je bio bliži nekom hard rock-u.

– Nakon 1993. godine,pod uticajem nekih drugačijih muzičkih pravaca, bend je malo promenio stil i shodno tome i ime. Mislim da je tih godina kružila priča o nekom kompjuterskom virusu pod nazivom Faktor 02. Eto,dopalo nam se jer je virus nešto što urušava sistem. Nismo se promenili.I sada je tako – kaže frontmen grupe „Fucktor Reunion” Miloš Mitrović.

Tih godina, uzori su im bili grupe „Faith no More”, „Rage against the machine” i „Clawfinger”.

– Progresivan rok je ono što nas „podiže“. Jednostavno,to nas je „vozilo“,volimo takav zvuk. Teme su različite,ljubavne, socijalno-političke,jer je to ono što živimo i ne možemo ostati slepi ni na ljubav,ni na ropstvo.Pevaćemo o ljubavi i o slobodi dok postojimo – objašnjava on.

Poznanstvo i prijateljstvo među članovima benda postoji gotovo 30 godina. Povezuju ih zajedničke svirke i koncerti, a 1994. godine su snimili prvi album.

– Bend je nakon nekoliko godina prestao sa radom, jer sam ja iznenada odlučio da se više ne bavim muzikom, ali evo me opet tu. Šta je bilo „u sredini“ želim da zaboravim. Gostovao sam na drugom albumu i otpevao pesmu „Sloboda“, koja je odabrana za novi početak Faktora. Ljudi su u međuvremenu radili sa Aleksom Petrićem, sjajnim momkom i pevačem, sa kojim su i snimili drugi album. Momcima dugujem moje prisustvo i daću sve od sebe da im nadoknadim izgubljene godine. Ipak je to ona najiskrenija energija koju osećam – navodi naš sagovornik.

Miloš se seća muzičke scene iz devedesetih, kada je Kruševac imao preko 30 autorskih bendova. Sada se, kako kaže, sve promenilo.

– Ne možemo da dišemo od mediokriteta,mainstream su sada zapravo oni. Prostitutke i starlete su pop ikone. Eto,toliko se sve promenilo. Nismo tu da cmizdrimo, već da pošaljemo glasnu poruku. Ako je neko lopov,pogledaj ga u oči i reci mu to,ako nekoga voliš reci mu: „Volim te“. Tako rade Faktori.

Prošlog meseca je, u izdanju Take It Or Leave It Records-a, na digitalnim platformama, objavljeno reizdanje debi albuma „Kud plovi ovaj brod?“ iz 1995. godine, kao i nikad publikovani drugi album „Sloboda“ iz 2018. Uz novi početak stiže i novi video singl, načinjen za naslovnu temu drugog albuma „Sloboda“.

Pesma „Sloboda“, prema mišljenju Mitrovića, govori sama o sebi, bez mnogo filozofije.

– Ima li slobode? Odavno smo postali robovi svega. Novca, medija, šoping centara, zdravstva, školstva, svega… Samo što su neki robovi toga svesni, a neki ne. Oni svesni se „otimaju“ i bune. Podižu glas želeći da promene nešto. „Sloboda je stanje u kojem subjekt može delovati bez prisile i zabrane. Položaj čoveka potpuno suprotan slobodi je ropstvo“. To je neka definicija, jel’? – smatra on.

Spot je snimljen u kultnom kruševačkom rok klubu „Zamajac“, u čijim prostorijama bend održava svakodnevne probe. Kompletan posao oko realizacije video klipa (snimanje, montiranje, produciranje) odradio je Bojan Biočanin.

U budućnosti planiraju da nastave da stvaraju, snimaju i sviraju, a najavljuju i izlazak ljubavne pesme „Samo ona tako zna“.

Spot za pesmu „Sloboda” možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=53DLdLpe-Zs

J.A.