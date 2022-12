Fucktor 02 objavio oba studijska albuma na digitalnim platformama

Početkom decembra ove godine veliki deo originalne postave benda Fucktor 02 obznanio je da kreće u novu inkarnaciju pod imenom Fucktor Reunion, dok je Take It Or Leave It Records objavio, na svim relevantnim digitalnim platformama, reizdanje njihovog debi izdanja „Kud plovi ovaj brod?“ iz 1995. godine, kao i nikad izdat drugi album „Sloboda“ iz 2018… A kada i kako je sve počelo?

U vreme potpune propasti Jugoslavije i narastanja kolektivnog ludila, buntovnička vrela bit tinejdžerskih srdaca neumorno, iz „podzemlja“, krenula je da porađa novu srpsku rok scenu. Buktali su svi nešto veći gradovi od varnica neobuzdanih hard, brit, pank, indi i ostalih sledbenika, svirki po kafićima, podrumima i stanovima… I tu se negde, sred Kruševca, skupila i prapostava znana kao Doživotno bolovanje. Iz nje nastaje Inkvizicija, a već 1994, sinergijom sa čuvenim lokalnim rok poetom Tomislavom Tonijem Mihajlovićem rađa se Fucktor 02.

KUD PLOVI OVAJ BROD?

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Cs-Pc1Usr2l5I3NWWXPFjFKtRHBd2Mi

Digitalne platforme: https://kasurl.com/optDk

Povodom ponovnog okupljanja, a u slavu i pomen na njihovog velikog prijatelja i poštovaoca Sašu Gočanina (osnivača i vlasnika najstarije nezavisne izdavačke kuće u Srbiji, koga je Kovid odneo baš pred kraj 2020.) Take It Or Leave It Records, proslavljajući veliki jubilej – 30 godina postojanja, predstavlja digitalno reizdanje albuma iz 1995. godine „Kud plovi ovaj brod?“ .

O tim počecima bend veli:

„Dolaskom Miloša Mitrovića kao pevača i Tonija kao tekstopisca, uz već postojeći kostur tima koji su činili gitarista Ljuba Ristić, te možda najuigranija ritam sekcija ovog dela Srbije koju su činili Vanja Davidović (bas) i Ivan Mladenović Sijuks (bubanj) bend dobija vetar u leđa, za vrlo kratko vreme (dva meseca) stvaraju potpuno novi zvuk, ulaze u kruševački ADC studio i sa Jovanom Petrovićem (Le svraka bizare, Maske DR JOBECA, Minstrel, OPO, Kristali…), koji potpisuje produkciju, snimaju prvi album simboličnog naziva “Kud plovi ovaj brod“.“

Album „Kud plovi ovaj brod“, sniman je oktobra i novembra 1994. godine. Snimatelji su bili Vlada Milutinović i Predrag Nikolić. Sve pesme za njega napisao je Toni, osim „Giljotine“, čiji tekst je delo Ane Marković (prva pevačica Doživotnog bolovanja) uz Tonijeve sugestije. Gost na pesmi „Kud plovi ovaj brod?“ bio je Milomir Cvetković Cvele (blok flauta), dok su semplovi i klavijature pripali Vladi Milutinoviću.

Postava ’94:

Tomislav Toni Mihajlović (tekstopisac), Miloš Mitrović-Miško (vokal), Ivan Mladenović-Sioux (bubnjevi), Vanja Davidović (bas gitara) i Ljubiša Ristić (solo gitara)

Uz album „Kud plovi ovaj brod?“ pred nama se našlo još jedno sjajno, nikad objavljeno, dugosvirajuće izdanje grupe, „Sloboda“ završeno 2018, sa koga je do danas javnosti poznat jedino kontraverzni hit singl „Revolucija“, koji je objavljen na kompilaciji kruševačkih bendova pod nazivom „Krušenje“ .

SLOBODA

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Cs-Pc1Usr3VtjIPmtlahFCrwsJVzgoV

Digitalne platforme: https://kasurl.com/RGu8d

Poslednju deceniju i po Fucktor 02 (u promenjenom sastavu) su činili Aleksa Petrić, kao glavni vokal i Mića Ristić, Ljubin sapatnik na svim onim zamršenim solo setovima na gitarama. Pravi hard dubl na šest žica, iz one davne berbe, koja je odlično uspela, bar što se kvaliteta domaće muzike generalno tiče. Iz trofejne prve polovine zajedničkog ratnog ludila, ali i briljantnog otpora – najčešće samo na namotavanim kasetama i fotokopiranim omotima poslednje mladosti koja nije ni želela, ni htela, ni mogla da ćuti. Danas, kada koračamo tek po fragmentima scene, koja više ne poseduje svoj najbitniji hemijski element gruv + muda, lepo je videti stare ratnike kako ponovo pokušavaju da se ujedine radi neke više stvari.

Album “Sloboda“, sniman je u Jagodini u kultnom „Studiju Boža“ od 2012. do 2018. godine. Snimanje i produkciju obavio je Marko Vučković (Alister).

