“Fotografije i grafike” u Umetničkoj galeriji

Samostalna izložba fotografija i grafika Branimira Karanovića biće otvorena 22. aprila, u 13 časova, u Umetničkoj galeriji

Izložba predstavlja stvaralaštvo Branimira Karanovića sa naglaskom na period koji se odnosi na poslednje skoro tri decenije bogatog i autentičnog opusa u kome dominira fotografija kao samostalni medij ili element na kome počiva grafika.

Izložba uključuje radove postavljene kroz pet manjih celina raspoređenih u pet prostorija izložbenog prostora Umetničke galerije, podsećajući na nazive izložbi koje je priređivao i predstavljajući osnovne teme koje su se tada izdvajale kao dominantne, a da nisu gubile na aktuelnosti već poprimale dodatna značenja.

Fotografija, fotokolaži, digitalna grafika/kolaž/aplikacije, Multiplikacije, Patchwork, Dva kvadrata i Reciklaža dva kvadrata, Too much photography i Grafike bez pritiska, do najnovije Fosilizacija, predstavljale su „hroničara dominirajućih marginalnih pojava“ i otkrivale na drugačiji način kolekcionara malih stvari, oštrih, lucidnih zapažanja, ironičnog i samoironičnog pristupa, pretočene različitim medijskim i likovnim strategijama u nove celine.

Tokom trajanja izložbe, a u „Nedelji muzeja“ (12-18. maja 2021) biće organizovan razgovor sa umetnikom Branimirom Karanovićem i predstavljen katalog izložbe.

Izložba se može posetiti do 30. maja uz poštovanje svih mera opreza, nošenja zaštitnih maski, održavanja bezbedne razdaljine i ograničenog broja osoba u izložbenom prostoru.

M.S.

O autoru Branimir Karanović (Beograd, 1950), profesor emeritus sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, godinama se bavi grafikom i fotografijom. Od 1974. učestvuje na velikom broju izložbi u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije, Udruženja primenjenih umetnika Srbije, Beogradskog grafičkog kruga i Kulturnog centra Beograda… Od 1976. godine učestvovao je na brojnim izložbama jugoslovenske grafike i fotografije u inostranstvu kao i na mnogim međunarodnim bijenalima i trijenalima grafike. Višestruko je nagrađivan.

