Foto dana

Postavljeno: 09.01.2026

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
9. januar 2026., 17:46
 

Ledena kiša
0°C
Apparent: -15°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 81%
Vetar: 0.9 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top