Početna
O nama
Marketing
Arhiva
Impresum
Kontakt
Društvo
Politika
Ekonomija
Kultura
Sport
Šarengrad
Zdravlje
Obrazovanje
Podcast
Društvo
Politika
Ekonomija
Kultura
Sport
Šarengrad
Zdravlje
Obrazovanje
Podcast
Početna
O nama
Marketing
Arhiva
Impresum
Kontakt
Foto dana
Postavljeno: 08.01.2026
TAGOVI
Ostale vesti
Od godine do godine: Septembar ’25.
Božićni privredni doručak
Komentari
Ostavite odgovor
Odustani od odgovora
Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.
Neophodna polja su označena
*
Veb mesto
Povezane vesti
Božićni privredni doručak
08.01.2026
0
45
Od godine do godine: Septembar ’25.
08.01.2026
0
119
Reč stručnjaka: Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje
08.01.2026
1
1,414
Generativna veštačka inteligencija – novi standard u kreiranju sadržaja na društvenim mrežama
08.01.2026
0
446
Sneg za pse nije bezopasan
08.01.2026
0
133
Drugi dan Božića
08.01.2026
0
2,038
Kruševac
8. januar 2026., 16:40
Vedro
-4°C
Apparent: -6°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 4.8 m/s WNW
UV-Index: 0
GRADSKI SERVIS
Izdvojeni video
Ko tebe zabludom, ti njega istinom
VESTI U SLIKAMA
PROJEKTI
ARHIVA
Komentari