Foto dana

Postavljeno: 01.01.2026

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. januar 2026., 16:57
 

Uglavnom vedro
1°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 63%
Vetar: 1.3 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top