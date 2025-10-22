Forum nezavisnih društveno kulturnih centara sredinom novembra u „Gnezdu“
Postavljeno: 22.10.2025
Iz AKC „Gnezda“ stiže najava zanimljivog okupljanja:
– Pozivamo sve koji učestvuju u radu postojećih nezavisnih društveno kulturnih centara, ili tek žele da ih pokrenu, da se prijave na prvo okupljanje centara, koje će se održati u Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo“ u Kruševcu, od 14. do 16. novembra.
Želimo da se okupimo, upoznamo, razmenimo iskustva i priče – kako bismo zajedno gradili mrežu solidarnosti i „prostora slobode.
Tokom tri dana razgovaramo o zajedničkim izazovima, održivosti, umrežavanju i ulozi nezavisnih centara u društvenim procesima.
Troškovi puta, smeštaja i hrane su pokriveni.
Rok za prijavu: 4. novembar
Prijave putem linka ili QR koda – broj mesta je ograničen!
Okupljanje društveno-kulturnih centara deo je projekta „Prostori slobode“, podržanog od strane Evropske unije. Projekat sprovodi Zaječarska inicijativa zajedno sa partnerima: CK13 (Novi Sad), UG Fakiri sa juga (Kruševac) i K-town (Kosjerić).
