Forum nezavisnih društveno kulturnih centara sredinom novembra u „Gnezdu“

– Pozivamo sve koji učestvuju u radu postojećih nezavisnih društveno kulturnih centara, ili tek žele da ih pokrenu, da se prijave na prvo okupljanje centara, koje će se održati u Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo“ u Kruševcu, od 14. do 16. novembra.

Želimo da se okupimo, upoznamo, razmenimo iskustva i priče – kako bismo zajedno gradili mrežu solidarnosti i „prostora slobode.